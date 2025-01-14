Mardin'de iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 8 yaralı | Video 14.01.2025 | 14:36 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı ve sandelyeli kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.