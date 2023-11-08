Video Yaşam Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı | Video
Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı | Video

Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı | Video

08.11.2023 | 13:03

MARDİN'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi, yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Artuklu-Nusaybin kara yolu kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin O. (64) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçtaki Türkan K. (43), Gülistan A. (39), Hacı O. (26) ve Emine O. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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