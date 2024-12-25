Mardin’de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı | Video 25.12.2024 | 15:14 Mardin’de bir şahıs husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kırsal Kabala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs 21 Aralık'ta, husumetli olduğu iddia edilen bir kişinin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, otomobilin camlarına ateş ederken çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik kameralara yansıdı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.