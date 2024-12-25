Video Yaşam Mardin’de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı | Video
Mardin’de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı | Video

Mardin’de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı | Video

25.12.2024 | 15:14

Mardin’de bir şahıs husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı.

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Olay, Kırsal Kabala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs 21 Aralık'ta, husumetli olduğu iddia edilen bir kişinin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, otomobilin camlarına ateş ederken çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik kameralara yansıdı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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