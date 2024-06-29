Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 29.06.2024 | 14:19 Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 34 BEJ 927 Volkswagen markalı otomobil ile 16 ARM 474 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.Yaralı,S.N, Ç.N, R.N. Ö.N. ve ismi belirlenemeyen bir kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.