Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar!

Marmara denizinde batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatına ulaşmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sualtı Savunma (SAS) Komandoları da bölgeye sevk edilmişti. İlk dalışlarını gerçekleştiren 4 SAS komandosu bir mürettebatın cansız bedenine ulaştı.