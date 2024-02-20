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Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar!

Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar!

20.02.2024 | 15:28

Marmara denizinde batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatına ulaşmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sualtı Savunma (SAS) Komandoları da bölgeye sevk edilmişti. İlk dalışlarını gerçekleştiren 4 SAS komandosu bir mürettebatın cansız bedenine ulaştı.

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