Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık vurgun! İddiaya göre; yerel medya yöneticisi çift, danışmanlardan 'borç' adı altında para istedi. Önce düzenli ödeme yaparak güven kazandı, sonra da hain planlarını devreye soktu. Ortada konuşulan rakam hayli yüksek! Atv Haber hem dolandırıldıklarını iddia edenlere hem de iddiaların odağındaki çifte ulaştı.
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