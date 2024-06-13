Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu. Vurgunda büyük rolü olan güvenlik Ahmet Y.'nin de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu | Video 13.06.2024 | 15:18
00:11
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.06.2024 | 15:22
14:19
02:54
Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda | Video 13.06.2024 | 14:06
02:47
01:31
01:14
Bursa'da 5 okulu soyan hırsız, önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 13.06.2024 | 11:12
00:20
Öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı | Video 13.06.2024 | 11:12
05:36
04:37
Uydu vericisi takılan yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakıldı | Video 13.06.2024 | 09:51
02:06
Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 13.06.2024 | 09:50
03:39
Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Güneş çarpmalarına dikkat" | Video 13.06.2024 | 09:50
01:16
Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 13.06.2024 | 09:48
01:17
Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video 12.06.2024 | 15:25
00:15
07:49
01:14
Palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video 12.06.2024 | 14:38
00:57
Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video 12.06.2024 | 13:37
00:18
Bingöl’de araziye gizlenmiş 150 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 12.06.2024 | 12:08
01:21
Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 12.06.2024 | 12:08