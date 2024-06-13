Video Yaşam Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

13.06.2024 | 15:22

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu. Vurgunda büyük rolü olan güvenlik Ahmet Y.'nin de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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