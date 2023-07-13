Video Yaşam Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı | Video

13.07.2023 | 12:24

İSTANBUL'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.

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Menzil cemaatinin lideri olan Abdülbaki El Hüseyni, İstanbul'da özel bir hastanede dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. El Hüseyni için Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol'dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni'nin 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hüseyni'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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