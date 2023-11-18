Video Yaşam Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video

Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video

18.11.2023 | 09:42

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilirken, 10 kişi ise gözaltına alındı.

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