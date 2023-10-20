Mersin'de 'change' operasyonu: Evlerinden şaşe baskı makinesi bile çıktı | Video 20.10.2023 | 11:11 Mersin Erdemli'de polisin çalışması sonucu çalıntı bir aracın başında yakalanan 2 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evde şaşe baskı makinesi ile ele geçirilen şaşesi değiştirilmiş 2 araç ile yurt dışından yeni getirilmiş bir otomobilin de anahtarı ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalıntı bir araç üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çalınan bir otomobil ilçe merkezinde Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde tespit edildi. Polis aracın başında bulunan şüpheliler İ.B. C. ve S.Z'yi yakaladı. Şüphelilerin evlerine de operasyon düzenleyen polis, 1 adet şase numarası basmaya yarayan lazer baskı makinesi, 2 adet tabanca, 44 adet fişek, 3 adet oto anahtarı, 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.Polisin evde bulunan anahtarlarla ikametin çevresinde yaptığı araştırma da 2 otomobil ile 1'de minibüs buldu. Araçların yapılan ön incelemesinde minibüs ile otomobillerden birinin change olduğu belirlendi. Diğer otomobilin 10 gün önce yurt dışından giriş yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında emniyette Oto Hırsızlığı, 6136 SKM, Resmi Belgede Sahtecilik, KCK 191 ve Kaçakçılıktan 5607 SKM suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z. tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Öte yandan çalıntı aracın ise sahibine teslim edildiği bildirildi.