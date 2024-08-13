Mersin’de kapkaç yapıp kaçarken görüntülenen motorlu 2 şüpheli yakalandı | Video
Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletle kapkaç yapan kaçarlarken de minibüsün takip etmesi sonucu cep telefonuyla görüntülenen 2 şüpheli JASAT tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Emniyetle koordineli şekilde çalışan jandarma şüphelilerin E.T. ve A.Ş. olduğu belirlendi. Adresleri de tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
İstanbul'da el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi 13.08.2024 | 17:10
00:22
Uyuşturucu yetiştiren şahıs saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı 13.08.2024 | 17:03
01:02
Motosikletli kapkaççılara jandarma tarafından gereği yapıldı 13.08.2024 | 16:31
01:20
Mersin Silifke’de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi | Video 13.08.2024 | 16:26
01:56
01:01
01:41
Malatya'da 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi | Video 13.08.2024 | 16:02
00:33
01:03
00:50
Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu | Video 13.08.2024 | 15:28
00:21
00:51
09:32
04:40
00:15
Düğünde havaya açan 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 13.08.2024 | 13:20
00:39
01:46
01:00
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 13.08.2024 | 11:03
08:43
01:27
3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video 13.08.2024 | 11:11