Video Yaşam Mersin’de kapkaç yapıp kaçarken görüntülenen motorlu 2 şüpheli yakalandı | Video
Mersin’de kapkaç yapıp kaçarken görüntülenen motorlu 2 şüpheli yakalandı | Video

Mersin’de kapkaç yapıp kaçarken görüntülenen motorlu 2 şüpheli yakalandı | Video

13.08.2024 | 16:06

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletle kapkaç yapan kaçarlarken de minibüsün takip etmesi sonucu cep telefonuyla görüntülenen 2 şüpheli JASAT tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.

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Olay, 10 Ağustos da İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, minibüse binen bir şahsın çantası motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalıntı. Motosikletleriyle hızla kaçan 2 şüpheli ise minübisle kovalanarak cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler çantayı yol kenarına atarak gözden uzaklaştı. Yaşanan olay ise jandarma ekiplerine bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Emniyetle koordineli şekilde çalışan jandarma şüphelilerin E.T. ve A.Ş. olduğu belirlendi. Adresleri de tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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