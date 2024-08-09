Mersin'de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 09.08.2024 | 15:25 Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği şok operasyonla valizlerle getirilen 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere şok operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda valizlerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram metamfetamin olduğu tespit edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak adliyeye sevk edileceği bildirildi.