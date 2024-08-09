Mersin'de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği şok operasyonla valizlerle getirilen 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
00:34
02:43
01:15
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 09.08.2024 | 15:19
00:58
01:10
Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 09.08.2024 | 14:38
03:56
05:17
00:48
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 09.08.2024 | 13:28
00:23
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 09.08.2024 | 13:28
03:44
00:13
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 09.08.2024 | 12:28
01:10
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon | Video 09.08.2024 | 12:27
00:39
Samsun'da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.08.2024 | 12:26
01:21
Manisa'da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada... 09.08.2024 | 11:22
00:40
02:45
00:41
01:21
Müşteri taksici kavgasında gasp iddiası ortalığı karıştırdı | Video 09.08.2024 | 10:34