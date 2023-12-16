Video Yaşam Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video

Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video

16.12.2023 | 10:26

Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Güven Özdemir'den önemli açıklamalar...

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