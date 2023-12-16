Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Güven Özdemir'den önemli açıklamalar...
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OTOMATİK OYNAT
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Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video 16.12.2023 | 10:26
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Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 16.12.2023 | 09:53
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Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video 16.12.2023 | 09:04
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Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 16.12.2023 | 09:04
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video 16.12.2023 | 08:45
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Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti 15.12.2023 | 22:39
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83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs yakalandı 15.12.2023 | 17:44
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Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 15.12.2023 | 16:48
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Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.12.2023 | 16:22
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Manavgat'ta 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu! | Video 15.12.2023 | 16:11
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Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getiren anneye üç ceset verdiler | Video 15.12.2023 | 15:31
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Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video 15.12.2023 | 14:44
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Sarıyer’de kuyumcuya yapılan silahlı saldırı kamerada | Video 15.12.2023 | 14:42
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Beylikdüzü'nde pitbull saldırısı: 2 çocuk yaralandı | Video 15.12.2023 | 14:42