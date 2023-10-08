Metro çalışması nedeniyle yıllardır kapalı kalan caddenin esnafı isyanda | Video 08.10.2023 | 10:17 Bahçelievler Çobançeşme’de bölgenin en işlek ulaşım akslardından olan Sanayi Caddesi, yıllardır bitmeyen metro çalışması nedeniye kapalı. 2016 yılından bu yana kapalı olan caddenin esnafı ise duruma isyan etti. Bölgede özellikle işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde oluşan trafik, vatandaşları adeta canından bezdirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında ihalesi Bayburt Grup'a kalan 9 istasyonlu Ataköy-İkitelli metrosu projesinin 2019 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ancak müteahhit firma çeşitli gerekçeler göstererek 11.3 kilometrelik metro inşaatı çalışmalarını ağırdan aldı. Aga Enerji firmasına geçen çalışma, kısmen hızı arttırılsa da 2023 yılında halen bitirilemedi.

Metro çalışması nedeniyle bölgenin en işlek caddelerinden biri olan Sanayi Caddesi yıllardır kapalı durumda. Sanayi Caddesinde bulunan iş yerlerinde çalışan vatandaşlar normal şartlarda Basın Ekspres yolu üzerinden 5 dakikada gidebilecekleri yolu Çobançeşme'nin içerisine girerek ulaşabildikleri için yarım saatte gidebiliyor. Yaşanan durumun uzaması bölgede çalışan vatandaşları da isyan ettiriyor.

Caddenin kapalı olması nedeniyle Basın ekspres yolundan gelen yol dahil olmak bir çok yolun kesişiminde kalan Genç Osman 1 sokak üzerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Cadde üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir belediyesine ait Katı Atık Merkezi'ne gelen çöp kamyonlarının Genç Osman Sokağı kullanması, buradaki trafiği durma noktasına getiriyor.