Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da önce metro raylarına daha sonra koruma tellerinin üzerinde atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Metro seferlerinin de kısa süreli aksamasına neden olan şahıs bölgeden uzaklaştı.
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