Metro raylarına atlayarak koruma teline çıktı! O anlar kamerada | Video 26.09.2024 | 09:39 Bursa'da önce metro raylarına daha sonra koruma tellerinin üzerinde atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Metro seferlerinin de kısa süreli aksamasına neden olan şahıs bölgeden uzaklaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, metro raylarına inerek koruma tellerine çıktı. Bununla yetinmeyen şahıs, tellere tırmanarak yola atladı. Görenlerin yürekleri ağza gelirken, güvenlik görevlileri şahsı tellerden indirmeye çalıştı. Metro seferlerinin kısa süreli aksamasına neden olan şahıs daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.