Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Annesinden şok iddia: Babası öldürdü! | Video
Karaman’da Mevlüt Ozan Atlar, 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, son çare Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayındaki sözleri kan dondurdu: Oğlumu babası öldürdü!
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