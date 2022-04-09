Video Yaşam Midye avcıları suçüstü yakalandı!
Midye avcıları suçüstü yakalandı!

Midye avcıları suçüstü yakalandı!

09.04.2022 | 13:30

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Kocaeli Körfez İlçesinde, bazı kişilerin kaçak olarak midye avcılığı yaptığında dair yapılan ihbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, tekne ile kaçak midye avcılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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