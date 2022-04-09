Midye avcıları suçüstü yakalandı!

Kocaeli Körfez İlçesinde, bazı kişilerin kaçak olarak midye avcılığı yaptığında dair yapılan ihbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, tekne ile kaçak midye avcılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.