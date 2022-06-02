Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video

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Erzurum’da minibüs şoförü Murat Özbey, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
20 yıllık minibüs şoförü olan Murat Özbey, "Erzurum Yenişehir Minibüs Durağı'nda şoför olarak çalışıyorum. Geçen bir yolcumuz aniden kalbi sıkışınca arabanın içerisinde yere düştü. Onu fark edince aceleyle alıp Şehir Hastanesine bıraktık. Acil servisine götürüp acil bölümünde bayan arkadaşlar gelip hemen sedye ile içeri aldılar. Burada 5-10 dakika bekledim. Aracın içerisine düştüğünü fark ettik. Düşünce bir bayan sağlık çalışanıymış. Yardımcı oldu. Avuçlarını falan açtı. Sonra nabzını falan kontrol etti. Dedi nabzı düşüyor zamankaybetmeyelim. Çok acı bir şekilde ışıkları geçerek dörtlüleri yakıp şehir hastanesine ulaştırdık. Akşamüzeri bir daha gidip kontrol ettiğimizde arkadaşlarımdan arama yaptım o da gitti, sormuş. Durumu iyiymiş, düzelmiş. Sonradan taburcu olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.