Video Yaşam Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video
Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video

Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video

03.11.2023 | 13:28

Karabük'te hızla giden minibüsün yayaya çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Zonguldak Caddesinde meydana gelen kazada Y.Ş. sevk ve idaresindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, Yenice istikametine seyir halindeyken yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan C.K.'ye(68) çarptı. Kazada yaklaşık 5 metre sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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