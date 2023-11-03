Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video 03.11.2023 | 13:28 Karabük'te hızla giden minibüsün yayaya çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak Caddesinde meydana gelen kazada Y.Ş. sevk ve idaresindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, Yenice istikametine seyir halindeyken yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan C.K.'ye(68) çarptı. Kazada yaklaşık 5 metre sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.