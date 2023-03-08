Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor
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