Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor