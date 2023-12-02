Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı | Video
Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
AKRABA KATİLLERİ JASAT'TAN KAÇAMADI
Bir kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının ardından olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Denizi İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtıklarını belirlediği 5 şüpheliyi, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
KARI KOCA SUÇLARINI İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, amcaları Mehmet Deniz'i sopayla vurarak kendilerinin öldürdüğünü itiraf eden Gül Yağmur D.Y. ve kocası Emrah Y. tutuklanırken; diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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