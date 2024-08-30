Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü | Video 30.08.2024 | 09:41 Çorum'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki kamyonet, yan cepte bulunan park halindeki tır dorsenine çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan T.Ç. ve T.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.