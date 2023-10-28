Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03 Burdur’da modifiyeli araç severler tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Burdur Gölü kenarında araçları ile “100” rakamı oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur'da Modifiyeli Araç Severler Topluluğu "Hobi Fest Burdur" organizasyon sorumluları tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Burdur Gölü kenarında araçlar ile "100" figürü oluşturuldu. 24 araç ile oluşturulan "100" rakamının yanında otomobil sürücüleri ise ay ve yıldız koreografisi oluşturarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafta bulundular. Yapılan koreografi havadan dron ile görüntülendi.