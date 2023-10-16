Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Karaman’da hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletiyle yola savrulan sürücü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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