Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 16.10.2023 | 13:45 Karaman’da hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletiyle yola savrulan sürücü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 688. Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmakta olan M.G. idaresindeki hafif ticari aracı son anda fark etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletiyle yola savrulan sürücü hafif ticari aracın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.