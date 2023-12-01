Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video
Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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