Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51 Afyonkarahisar’da bir gencin motosikletin üzerine yatarak kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, genç hızla giden motosikletle yaptığı hareketlerle adeta ölüme davetiye çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çayırbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen ve plakası belirlenemeyen bir motosikletin sürücü genç trafikte yaptıkları ile bu kadarına 'olmaz' dedirtti. Görüntüde gencin kullandığı ve yaklaşık 80 km hızla giden motosikletin üzerine bir anda yattığı ve kilometrelerce aracı o şekilde kullandığı görüldü. Gencin adeta ölüme davetiye çıkardığı manzarayı görenler ise cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.