Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 21.08.2025 | 12:27 Bursa'da motosikletiyle trafikte akrobasi hareketleri yapan sürücü, herkesi tehlikeye attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, 'bunlar ne zaman akıllanacak' sorusunu akıllara getirdi. Hızla ilerleyen araçların arasında motosikletiyle akrobasi hareketleri yapan sürücü, kendi olduğu kadar herkesi tehlikeye attı. Motosikletinin önünü kaldıran sürücü, uzun süre o şekilde ilerledi.Araçların arasından o şekilde geçen sürücünün, kask ve benzeri olması gereken ekipmanlarının da olmadığı gözlendi.