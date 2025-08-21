Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video
Bursa'da motosikletiyle trafikte akrobasi hareketleri yapan sürücü, herkesi tehlikeye attı.
Araçların arasından o şekilde geçen sürücünün, kask ve benzeri olması gereken ekipmanlarının da olmadığı gözlendi.
