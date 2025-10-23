Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video
23.10.2025 | 12:00
Denizli’de 2 saldırgan motosiklet ile bir spor salonuna tüfek ile 3 el ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerinden kaçan saldırganlar için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Ateş eden motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri güvenlik kamerasında yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaçan 2 saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 23.10.2025 | 12:00
02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
02:04
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01
03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58
02:59
01:54
01:52
02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50
04:05
03:50
05:07
01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04
01:55
00:49
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 22.10.2025 | 16:11
02:09
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret'e ait olduğu ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:48
01:15
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48
02:03
Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 22.10.2025 | 15:15
01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:14