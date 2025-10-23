Video Yaşam Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video

Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video

23.10.2025 | 12:00

Denizli’de 2 saldırgan motosiklet ile bir spor salonuna tüfek ile 3 el ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerinden kaçan saldırganlar için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 00.30 sıralarında henüz plakası bilinmeyen motosiklette bulunan 2 kişi seyir halindeyken 892 Sokak'ta faaliyet gösteren spor salonunun kapısına tüfekle 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ateş eden motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri güvenlik kamerasında yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaçan 2 saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
