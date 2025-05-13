Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video
Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli motosiklet kullanarak şov yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücüye 19 bin 684 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de daimi el konuldu.
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