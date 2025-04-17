Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali'den kahreden haber | Video

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Tim'in, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Tim'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı, gözyaşlarını tutamadı.