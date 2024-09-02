Müge Anlı'da son dakika: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü?

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gündeme gelen esrarengiz ölüm olayında son dakika: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Müge Anlı, canlı yayında aşk sarmalındaki esrarengiz ölüm olayı hakkında bakın hangi soruları sordu...