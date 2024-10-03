Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı
Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı

Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı

03.10.2024 | 11:51

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika... 13 Eylül Cuma günü İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nden kaybolan 18 yaşındaki İrem Nazlım'ı aramak için anne ve babası stüdyoya gelmişlerdi. 18 yaşındaki otizmli İrem Nazlım, Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla kaybının 20. Gününde bulundu. Özel durumdaki kızımız hastanede tedavi altına alındı.

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