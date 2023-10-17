Müge Anlı'da şüpheli sevgiliden çarpıcı açıklama | Video

Bursa Gemlik'ten, 2 Eylül Cumartesi günü kaybolan iki çocuk annesi, 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 46 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı'nın ele aldığı dosyada, şüphe okları kayıp kadının eşi Remzi Alan'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ı işaret ediyor.