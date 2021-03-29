Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, inşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, Azeri uyruklu bir kadın yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu olduğu öğrenilen Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A.'yı yaptıkları çalışma sonucu kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.