İzmir'de kumarbazlar Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar
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İzmir Bornova'da, daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Kumarhanenin kapısını açan zanlılar jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" dedi.