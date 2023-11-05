Video Yaşam Muhtar cinayetinin azmettiricileri aile bireyleri çıktı | Video
Muhtar cinayetinin azmettiricileri aile bireyleri çıktı | Video

Muhtar cinayetinin azmettiricileri aile bireyleri çıktı | Video

05.11.2023 | 15:32

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden muhtarın cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Adana’da yakalanan kiralık katiller, talimatı muhtarın babası ve kardeşinden aldıklarını itiraf etti.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Mart ayında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram (45), evine giderken binanın merdivenlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şenbayram, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği muhtar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden muhtarın babası Hidayet Ş. ve oğlu Necmettin Ş.'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDILAR
Daha sonra delil yetersizliğinden dolayı Hidayet Ş. ve Necmettin Ş. serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olaya karışan zanlıları belirledi. Polislerin yaptığı operasyonla cinayet zanlıları Hasan Nadir Ç. ve Ahmet A. adlı şahıslar Adana'da gözaltına aldı.

KATİL ZANLILARININ İFADESİ AİLE İÇİ İNFAZI ORTAYA ÇIKARDI
Zanlılar, emniyetteki sorgularında olayın azmettiricilerinin hayatını kaybeden muhtarın babası Hidayet Ş., kızı Neval ve oğlu Necmettin Ş. olduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan aile bireyleri sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayetin mal paylaşımı nedeniyle işlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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