Video Yaşam Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video
01.07.2021 | 09:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Murat Övünç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 00:21
Murat Övünç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 01.07.2021 | 10:15
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 04:27
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 01.07.2021 | 10:03
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 03:22
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 01.07.2021 | 10:03
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 00:33
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 01.07.2021 | 10:05
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 00:58
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 01.07.2021 | 10:03
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 02:18
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 01.07.2021 | 09:53
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 27:42
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 01.07.2021 | 09:38
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 02:23
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 01.07.2021 | 09:43
Telefon dolandırıcılarına 160 bin lirasını kaptırdı | Video 01:44
Telefon dolandırıcılarına 160 bin lirasını kaptırdı | Video 01.07.2021 | 09:40
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı 01:17
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı 01.07.2021 | 09:35
Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı 02:52
Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı 01.07.2021 | 07:52
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video 00:10
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video 01.07.2021 | 09:29
Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 04:19
Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 01.07.2021 | 08:57
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu | Video 06:11
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu | Video 01.07.2021 | 08:53
Gaziantep’te özel hastanede korkutan yangın | Video 04:05
Gaziantep’te özel hastanede korkutan yangın | Video 01.07.2021 | 08:53
Başkent'te traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:55
Başkent'te traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01.07.2021 | 08:53
Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi 03:50
Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi 01.07.2021 | 08:49
Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler... 04:09
Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler... 01.07.2021 | 07:54
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı 00:54
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı 01.07.2021 | 07:55

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA