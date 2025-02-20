Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video
Muş’ta yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 112 köy yolu da ulaşıma kapandı.
112 köy yolunun kapandığı kentte, Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Kar yağışının Muş'ta hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sedat Çelik, "Etkili olan kar yağışı Muş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şu an kar yağışı ve fırtına var, resmen göz gözü görmüyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.02.2025 | 10:38
00:37
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 20.02.2025 | 10:35
04:34
Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 10:24
02:38
01:04
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 20.02.2025 | 09:48
00:51
01:43
02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 20.02.2025 | 09:24
03:04
02:34
02:28
00:37
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 20.02.2025 | 08:17
00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16
01:22
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 20.02.2025 | 08:09
06:41
00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35
08:11
04:46
00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 19.02.2025 | 16:14