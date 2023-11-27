Video Yaşam Muş'ta şiddetli fırtına: 4 iş yerinin çatısı uçtu | Video
Muş'ta şiddetli fırtına: 4 iş yerinin çatısı uçtu | Video

Muş'ta şiddetli fırtına: 4 iş yerinin çatısı uçtu | Video

27.11.2023 | 16:42

Muş'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı zarar gördü. İş yeri sahipleri etrafa saçılan çatı parçalarını bir araya toplayarak günlük işlerine devam etti.

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Küçük sanayi sitesinde esnaflık yapan Yunus Özmen, dün gece etkili olan fırtınadan dolayı çatılarının uçtuğunu belirterek, "Sabah işe gelince korkunç bir manzarayla karşılaştık. Kendi imkanlarımızla etrafa saçılan çatı parçalarını topladık. Havaların düzelmesini bekliyoruz. Hava düzelince çatılarımızı tekrar onaracağız. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti. İş yerlerimizde sadece maddi hasar bulunmaktadır. Fırtınadan dolayı 4 dükkanda hasar oluştu" dedi.
Dükkânlarında oluşan hasarı kendilerinin karşılayacaklarını söyleyen İsmail Avcı ise "Akşam saat 19.00'da dükkanımızı kapattık, her şey normaldi. Sabah geldiğimizde tabelalar ve çatılar uçmuştu. İlkbahar mevsimde yine aynı sorunu yaşadık. Şu anda çok mağduruz. İş yerlerindeki bazı malzemeler zarar gördü. Bizde kendi imkanlarımızla zararımızı karşılayacağız" şeklinde konuştu.
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