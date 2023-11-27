Muş'ta şiddetli fırtına: 4 iş yerinin çatısı uçtu | Video
Muş'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı zarar gördü. İş yeri sahipleri etrafa saçılan çatı parçalarını bir araya toplayarak günlük işlerine devam etti.
Dükkânlarında oluşan hasarı kendilerinin karşılayacaklarını söyleyen İsmail Avcı ise "Akşam saat 19.00'da dükkanımızı kapattık, her şey normaldi. Sabah geldiğimizde tabelalar ve çatılar uçmuştu. İlkbahar mevsimde yine aynı sorunu yaşadık. Şu anda çok mağduruz. İş yerlerindeki bazı malzemeler zarar gördü. Bizde kendi imkanlarımızla zararımızı karşılayacağız" şeklinde konuştu.
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