Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, "Hatırlamıyorum" dedi | Video
Adana’da müstakil evin çatısına tırmanıp içeri giren şüpheli 38 bin TL çalarken o anlar güvenli kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli, "Bana benziyor ama ben değilim. Bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Emniyete götürülen S.A., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama ben değilim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
03:44
02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
01:55
02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
00:34
01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 21.08.2025 | 14:45
02:15
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 21.08.2025 | 14:45
03:19
Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:23
01:10
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2025 | 14:06
02:48
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 21.08.2025 | 14:05
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 21.08.2025 | 14:04
02:17
TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49