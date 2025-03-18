Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video
Mersin'de 116 müşterisinin yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, İstanbul Hava Limanı'nda yakalanırken, olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKET SAHİBİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ŞİRKET MÜDÜRÜ YAYLA EVİNDE YAKALANDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izleyerek, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şikayetlerin artması üzerine ortadan kaybolan şirket sahibi kuyumcu I.O.'yu İstanbul Havalimanı'nda, şirket müdürü O.B'yi ise gizlendiği yayla evinde yakalayan ekipler, ayrıca olayla ilgili aralarında çalışanların da olduğu 12 şüpheliyi daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dökümanlar ele geçirilirken, bilgisayar cep telefonu gibi materyallere de incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
MÜŞTERİLER OLAYIN DUYULMASININ ARDINDAN KUYUMCU DÜKKANIN ÖNÜNDE TOPLANDI
Öte yandan olayın duyulmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü kuyumcu dükkanının önünde toplanan bazı müşteriler tepkilerini dile getirerek, şüphelinin yakalanmasını istemişti.
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