Video Yaşam Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video

Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video

18.03.2025 | 15:27

Mersin'de 116 müşterisinin yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, İstanbul Hava Limanı'nda yakalanırken, olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterilerinden satın aldığı altınlar ile altın bozduranların paralarını vermediği yönünde şikayetler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin, şahıslardan piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı belirlendi.

ŞİRKET SAHİBİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ŞİRKET MÜDÜRÜ YAYLA EVİNDE YAKALANDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izleyerek, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şikayetlerin artması üzerine ortadan kaybolan şirket sahibi kuyumcu I.O.'yu İstanbul Havalimanı'nda, şirket müdürü O.B'yi ise gizlendiği yayla evinde yakalayan ekipler, ayrıca olayla ilgili aralarında çalışanların da olduğu 12 şüpheliyi daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dökümanlar ele geçirilirken, bilgisayar cep telefonu gibi materyallere de incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MÜŞTERİLER OLAYIN DUYULMASININ ARDINDAN KUYUMCU DÜKKANIN ÖNÜNDE TOPLANDI
Öte yandan olayın duyulmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü kuyumcu dükkanının önünde toplanan bazı müşteriler tepkilerini dile getirerek, şüphelinin yakalanmasını istemişti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 02:31
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 18.03.2025 | 15:27
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:33
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 15:11
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
Edirne’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:45
Edirne'de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 18.03.2025 | 13:59
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 10:46
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 18.03.2025 | 13:42
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 05:44
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 18.03.2025 | 13:02
Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
Silivri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
’Yan bakma’ kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 12:00
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 02:38
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 18.03.2025 | 11:43
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 02:24
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 18.03.2025 | 11:16
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 03:08
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 18.03.2025 | 10:52
İsmail Kaan’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:22
İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 10:26
Kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 02:07
Kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 10:21
9 aylık bebek önce Heimlich Manevrası sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 02:47
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu | Video 18.03.2025 | 10:20
Gaziantep’te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:33
Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 18.03.2025 | 09:51
Kocaeli’de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 02:29
Kocaeli'de cinayet: Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürdüler | Video 18.03.2025 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY