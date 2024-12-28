Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video 28.12.2024 | 16:54 Karla kaplanan Sultan Alparslan’ın kenti Muş, dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muş'un eşsiz doğası ve tarihi, karla buluşunca ortaya mest eden görüntüler çıktı. Kentin tarihi camileri, sokakları, caddeleri ve kültürel zenginlikleri, dron ile havadan görüntülendi. Muş İstasyon Caddesi'nin beyaz örtüyle kaplanmış ihtişamlı görünümü, kentin karla çevrelenmiş zarif duruşu ve tarihi Ulu Cami'nin huzur veren atmosferi, izleyenlere adeta bir kış masalı sundu. Şehir merkezindeki otantik sokaklar ve geleneksel yapılar da karla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.