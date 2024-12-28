Video Yaşam Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video
Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video

Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video

28.12.2024 | 16:54

Karla kaplanan Sultan Alparslan’ın kenti Muş, dron ile havadan görüntülendi.

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Muş'un eşsiz doğası ve tarihi, karla buluşunca ortaya mest eden görüntüler çıktı. Kentin tarihi camileri, sokakları, caddeleri ve kültürel zenginlikleri, dron ile havadan görüntülendi. Muş İstasyon Caddesi'nin beyaz örtüyle kaplanmış ihtişamlı görünümü, kentin karla çevrelenmiş zarif duruşu ve tarihi Ulu Cami'nin huzur veren atmosferi, izleyenlere adeta bir kış masalı sundu. Şehir merkezindeki otantik sokaklar ve geleneksel yapılar da karla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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