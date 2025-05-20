Mutfağa giren yılanı gören kedi böyle sıçradı | Video 20.05.2025 | 15:20 Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evin mutfağına giren yılanı gören kedi, miyavlayarak zıpladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde yılan, bir evin mutfak pasından içeri girdi. Yılanın süzülerek gelişini balkonda gören kedi, defalarca miyavlayarak zıpladı. O anlar, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.