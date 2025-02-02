Video Yaşam Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video
Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video

Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video

02.02.2025 | 12:12

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde müzik seçme sebebiyle çıkan tartışmada düğün yeri savaş alanına döndü, kavga sokağa taştı. Meydana gelen olayda hakaret ve küfürler havada uçuştu.

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Kaynarca Belediyesi Kültür Merkezi'nde meydana gelen olayda, gelin ve damadın yakınları arasında müzik seçme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda düğün savaş alanına döndü. Sokağa taşan kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgayı güçlükle engellemeye çalışırken hakaret ve küfürler adeta havada uçuştu. Yaşanan kargaşa anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışan kalabalık, hakaret ve küfür edilmesi yer alıyor.
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