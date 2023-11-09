Nadir görülen gelincik Bolu’da kameraya yansıdı | Video 09.11.2023 | 15:48 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsünde dünyanın en küçük etçil sansargiller canlısı olan gelincik kameralara yansıdı. Kampüste dolaşan gelinciğin, aynı zamanda kediden kaçtığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) nadir görülen gelincik vatandaş kamerasına yansıdı. Sansargiller familyasının en küçük etçil türü olan gelincik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy kampüsünde öğrenciler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntüde gelinciğin hızla hareket ettiği ve çalılara saklanarak kediden kaçtığı görüldü.