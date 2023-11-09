Nadir görülen gelincik Bolu’da kameraya yansıdı | Video
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsünde dünyanın en küçük etçil sansargiller canlısı olan gelincik kameralara yansıdı. Kampüste dolaşan gelinciğin, aynı zamanda kediden kaçtığı görüldü.
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