Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video
Dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoz Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görüntülendi. Bir hayalet ağa takılan mavi ıstakoz dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı ve sonra kamera kaydına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
02:09
Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video 01.08.2024 | 10:56
02:56
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video 01.08.2024 | 10:50
07:18
00:27
Bursa'da garip kavga! Boş olan trafikte yol için kavga ettiler | Video 01.08.2024 | 10:31
03:16
02:34
Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video 01.08.2024 | 10:06
02:56
Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video 01.08.2024 | 09:56
01:18
01:07
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2024 | 09:16
04:41
Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti | Video 01.08.2024 | 09:12
01:52
03:42
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırı | Video 01.08.2024 | 09:03
04:06
03:42
00:46
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video 01.08.2024 | 09:03
00:11
01:35
00:17
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 31.07.2024 | 16:36
01:27
Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 31.07.2024 | 15:11