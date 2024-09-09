Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32 Diyarbakır’da 19 gün sonra derede cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde dün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, komşu köy olan Batı Karakoç Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Narin, daha sonra gelinliği tabuta bırakılmış şekilde mezarlığa getirilip gözyaşları için defnedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin işlemleri sürüyor.

Cenaze programına Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, aile fertleri ve köylüler katıldı.