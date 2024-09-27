Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var?

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı gömdüğü sırada yanında iki kişinin daha olduğu belirlendi. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği de bulunan "Şahin Göz" kameralarına takılan Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.