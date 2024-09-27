Video Yaşam Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var?
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var?

27.09.2024 | 13:48

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı gömdüğü sırada yanında iki kişinin daha olduğu belirlendi. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği de bulunan "Şahin Göz" kameralarına takılan Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 04:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 27.09.2024 | 13:48
Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 00:16
Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an böyle görüntülendi 27.09.2024 | 11:02
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 00:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49
1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:58
1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2024 | 10:42
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 02:45
Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 27.09.2024 | 08:34
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı 02:03
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı 27.09.2024 | 08:33
Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın 01:01
Seyhan polisinden ‘Günübirlik’ kiralık evlere şok baskın 27.09.2024 | 08:32
Okul dönüşü minik Emre servis aracının altında kaldı! Feci olay kamerada 06:01
Okul dönüşü minik Emre servis aracının altında kaldı! Feci olay kamerada 26.09.2024 | 18:07
Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: 6 yaralı 00:27
Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: 6 yaralı 26.09.2024 | 17:49
Bolu’da İnşaattaki kürekli ve sopalı kavga kamerada 00:42
Bolu'da İnşaattaki kürekli ve sopalı kavga kamerada 26.09.2024 | 17:47
Tokat’ta sokak ortasında genç kadını bıçaklayan saldırgan kamerada! 00:40
Tokat'ta sokak ortasında genç kadını bıçaklayan saldırgan kamerada! 26.09.2024 | 17:06
Antalya Körfezi’nde ilk kez görüntülendi: Zehirli çizgili kedi balığı 06:40
Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Zehirli çizgili kedi balığı 26.09.2024 | 16:35
Hastanede alkol dolumu sırasında hemşire ve hasta bakıcının yandığı olayda sanığa 3 yıl ceza | Video 03:10
Hastanede alkol dolumu sırasında hemşire ve hasta bakıcının yandığı olayda sanığa 3 yıl ceza | Video 26.09.2024 | 14:50
Su samurlarının kavgası kamerada | Video 01:31
Su samurlarının kavgası kamerada | Video 26.09.2024 | 13:23
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama | Video 13:27
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video 26.09.2024 | 13:31
39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs bazanın altında yakalandı | Video 00:15
39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs bazanın altında yakalandı | Video 26.09.2024 | 13:23
Telefon kablosuyla boğmuşlar: Yasak aşk cinayetinde kadın ve arkadaşı adliyede | Video 01:00
Telefon kablosuyla boğmuşlar: Yasak aşk cinayetinde kadın ve arkadaşı adliyede | Video 26.09.2024 | 13:21
Bursalı çiftçiye Neden enginar vermiyorsun dayağı | Video 05:55
Bursalı çiftçiye "Neden enginar vermiyorsun" dayağı | Video 26.09.2024 | 11:11
Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video 00:20
Sosyal medyayı karıştıran kedi türü! Böylesini görmediniz | Video 26.09.2024 | 11:11
Firari PKK’lı boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bomba koydurtmuş | Video 05:24
Firari PKK'lı boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bomba koydurtmuş | Video 26.09.2024 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA