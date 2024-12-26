Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video

Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi.