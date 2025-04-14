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Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video

Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video

14.04.2025 | 10:28

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa ilişkin açılan davanın duruşması başladı.

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Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A.(16), M.G.(16) ve İ.K.(17) sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sanıkların Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşması başladı.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

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